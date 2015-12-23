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ضبط عاطل و1.2 كيلو حشيش داخل منزل تاجر مخدرات بسوهاج

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ضبط عاطل و1.2 كيلو حشيش داخل منزل تاجر مخدرات بسوهاج ضبط عاطل و1.2 كيلو حشيش داخل منزل تاجر مخدرات بسوهاج
أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات، برئاسة الرائد أحمد حفنى المشنب،عن ضبط عاطل أثناء تعاطيه" الحشيش"داخل منزل تاجر فر هاربا أثناء مداهمته وجار ضبطه.

تلقى اللواء محب حمزة، مساعد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد، إخطارا من العقيد منتصر العادلى رئيس منطقة أسيوط لمكافحة المخدرات بورود معلومات - أكدت صحتها التحريات - تفيد بإدارة تاجر مخدرات منزلة لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات وإخطار اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج داهمت قوة - بإشراف العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث ،وعضوية النقيب مصطفى الشندويل، معاون قسم مكافحة جرائم المخدرات - منزل التاجر وضبطت داخله "السيد.أ"- 29 سنة عاطل - فيما فر صاحب المنزل"السيد .إ . ع "- 24 سنة مقيم فى قرية الغريزات دائرة مركز المراغة - هاربا .
>بتفتيش المسكن ضبطت القوة كيلو و 200 جرام حشيش و4430 جنيه وطلقتي خرطوش وسكين و"جوزه".
>بمواجهة العاطل اعترف بأنه كان متواجدا لتعاطى الحشيش ،والمضبوطات ملك صاحب المنزل"الهارب" فتحرر المحضر رقم 5597 إدارى مركز المراغة لسنة 2015 وإحالته إلى النيابة العامة.

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مصر 365