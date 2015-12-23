حبس المتهم بسرقة ابن المنولوجست مدحت بركات فى المنطقة الاثرية بالهرم

أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب بحبس "محمد.أ" المتهم بسرقة "حسام مدحت"- 14 سنة - ابن المونولوجست مدحت بركات 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث التكميلية فى الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة، انه اثناء التقاط الطفل حسام مدحت مع أصدقائه الصور التذكارية، فوجئ بالمتهم "محمد.ا"خطف حقيبته وكاميرات التصوير يوفر هاربا بـ"توك توك" وبابلاغ والده حرر محضرا بقسم الهرم.

>