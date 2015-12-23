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تنفيذ401 حكمًا وضبط 77 هاربًا فى حملة أمنية بالإسماعيلية

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تنفيذ401 حكمًا وضبط 77 هاربًا فى حملة أمنية بالإسماعيلية تنفيذ401 حكمًا وضبط 77 هاربًا فى حملة أمنية بالإسماعيلية
شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بالإسماعيلية حملة قادها العقيد احمد سالم رئيس مباحث تنفيذ الأحكام أسفرت عن تنفيذ 401 حكمًا متنوعًا منها 231 جزئيًا و55 غرامات، 33 سايرة و2 أحكام جنائية و 29 مخالفات و51 مستأنف.

كما ضبطت الحملة - تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية - 77 محكومًا عليه وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
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