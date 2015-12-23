ضبط عاطل بحوزته أقراص ترامادول و33 قطعة حشيش فى سوهاج

تمكن الرائد محمد أبوالعطا رئيس مباحث مركز شرطة البلينا، من إلقاء القبض على عاطل يقيم بقرية السمطا، وبحوزته 283 قرص من مخدر الترامادول و33 قطعة من مخدر الحشيش بقصد الإتجار.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات عن قيام عاطل بجلب كمية من الأقراص والمواد المخدرة بغرض ترويجها على عملائه بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة العامة، تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعقيد صلاح أبوالقاسم وكيل فرع بحث الجنوب، حيث تم إ‘عداد الأكمنة مدعومة بمجموعات قتالية قادها الرائد محمد أبوالعطا رئيس مباحث مركز البلينا والنقباء محمد حماد وأحمد أبوعريضة وخيرى الشرقاوي و حسين فخرى وأحمد جمال و مصطفى أبو المجد،من ضبط "عمار . ع . ح" 29 سنة عاطل يقيم قرية السمطا دائرة المركز، وبحوزته 283 قرص من مخدر الترامادول و33 قطعة من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهم كان محبوسا على ذمة قضايا إتجار بالمواد المخدرة ،وأفرج عنه عقب قضاء العقوبة، ثم عاد لمزاولة نشاطة فى تجارة المواد مرة أخرى.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبالغ المالية حصيلة البيع والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه الراغبين فى شراء المواد المخدرة ، فتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

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