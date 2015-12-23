تريزيجيه على مقاعد بدلاء أندرلخت أمام لوكيرين

اتخذ مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة محمد أبو السعود ثلاثة قرارات عنيفة في أعقاب الأزمة التي نشبت بين أحمد حسام "ميدو" المدير الفني وقائد الفريق حسني عبد ربه التي نتج عنها استقالة الأول.

وكان ميدو قد طالب إدارة الإسماعيلي بالتدخل وخيرهم بين وجوده في الفريق أو بقاء حسني عبد ربه ثم تقدم باستقالته.. وكل ذلك عبر الفضائيات.

وقال محمد أبو السعود لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "كنا قد اتخذنا عدة قرارات في وقت سابق لكن لم نعلن عنها لمنح الفرصة للمحافظ من أجل التدخل لحل الأزمة.. لكن إصرار الأطراف على موقفها جعل الأمور تصل لطريق مسدود".

ويستعرض FilGoal.com القرارات العنيفة التي اتخذها الإسماعيلي في أعقاب الأزمة:

- قرر مجلس إدارة الإسماعيلي قبول استقالة أحمد حسام "ميدو".

- خصم 25 % من مستحقات حسني عبد ربه والتي تقدر بحوالي 750 ألف جنيه وإيقافه عن المشاركة في المباريات والتحقيق معه بسبب خروجه في الفضائيات بدون إذن والهجوم على المدير الفني.

- منع طارق عبد ربه شقيق حسني عبد ربه من دخول الإسماعيلي والتحقيق معه بصفته عضو جمعية عمومية.

- مجلس الإدارة في حالة إنعقاد مستمر للاستقرار على اسم المدير الفني الجديد.

وأضاف أبو السعود "هناك جزاءات أخرى قد توقع على حسني عبد ربه بعد التحقيق".