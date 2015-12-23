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القارئ أحمد نعينع: "بسمع منير وعمرو دياب.. ولا استمع للمهرجانات"

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القارئ أحمد نعينع: "بسمع منير وعمرو دياب.. ولا استمع للمهرجانات" القارئ أحمد نعينع: "بسمع منير وعمرو دياب.. ولا استمع للمهرجانات"
أكد الدكتور أحمد نعينع، أنه يستمع لأغانى التراث القديم، لأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، وأغانيهم المتمثلة فى شعر شوقى وأحمد رامى، كما يستمع لبعض المتميزين الآن كعمرو دياب ومحمد ثروت وهانى شاكر ومحمد منير وعلى الحجار.

وقال "نعينع" فى حواره مع الإعلامى تامر أمين، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، :"لا أستمع للمهرجانات ولا الكلام الفاضى"، ولما عم الحج يعدى بقفل عليه على طول، ولكننى أستمع للتراث القديم والمتميزين الآن".

وأشار نعينع، إلى أن القراء قديماً كان لديهم مجموعة من "السميعة" الذين لا يمكن التلاوة بدونهم، ولكن هؤلاء "السميعة ماتوا الآن".

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