تريزيجيه على مقاعد بدلاء أندرلخت أمام لوكيرين

يجلس محمود حسن "تريزيجيه" جناح أندرلخت على مقاعد البدلاء في مباراة فريقه أمام لوكيرين يوم الأربعاء.

ويحل لوكرين ضيفا على أندرلخت في مباراة مؤجلة من الجولة 16 بالدوري البلجيكي يوم الأربعاء.

تريزيجه لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق الأول لأندرلخت منذ انتقاله إليه الصيف الماضي معارا من الأهلي، فقد عاد للتو من إصابة بالكتف أبعدته لشهرين.

وكان بيسنيك هاسي المدير الفني لأندرلخت قد صرح يوم الثلاثاء أن تريزيجيه سيتواجد في قائمة الفريق لمباراة لوكيرين.

وأضاف "لقد لعب مع الفريق الرديف وظهر جوعه الشديد لخوض المباريات، ولذلك أفكر في إشراكه أمام لوكيرين".