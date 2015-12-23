الجمعة.. محمد حسنين هيكل يقدم خريطة جديدة للمستقبل مع لميس الحديدي

كتبت- إنجي لطفي

يواصل الكاتب الصحفي والمفكرالسياسي محمد حسنين هيكل، سلسلة حواراته الممتدة “مصر أين ومصر إلى أين” مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة “CBC”، وسيعرض حوار نهاية العام، في الخامسة مساء الجمعة المقبلة، تحت عنوان “خريطة جديدة للمستقبل”.

ويقدم هيكل في هذا الحوار رؤيته التحليلية لعام 2015 داخليا وخارجيا، وتقديراته لمسار الأحداث في العام المقبل 2016، ويتحدث هيكل عن التركيبة التي أسفرت عنها انتخابات مجلس النواب، وهل تصلح هذه التركيبة لبدء حياة سياسية حقيقة في مصر.

كما يناقش هيكل المهام الأساسية المطلوبة من الرئيس في بداية مرحلة مقبلة ويحددها بالتفصيل، ويحلل هيكل كل المتغيرات التي حدثت في الواقع الإقليمي وموقف مصر منها والدور الذي يجب أن تقوم به، والأسباب التي أعاقت ذلك، كما يوجه هيكل في هذا الحوار مجموعة من الرسائل للإدارة السياسية تتعلق بالشأن الداخلي والإقليمي والدولي.