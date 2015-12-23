السيسى وسلام يبحثان فى اتصال هاتفى الأوضاع فى لبنان والتطورات الإقليمية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام، الذى هنأ الرئيس بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف، متمنياً لمصر وشعبها كل الخير والتقدم والتوفيق.

وصرح السفير علاء يوسف ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسى وجه التهنئة لرئيس الوزراء اللبنانى بمناسبة المولد النبوى الشريف، معرباً عن خالص تمنياته للبنان وشعبه الشقيق بكل الخير، وأن يحفظ الله أمن لبنان واستقراره ويجنبه ويلات العنف والفوضى التى تسود عدداً من دول المنطقة.

و تم خلال الإتصال استعراض مجمل الأوضاع الداخلية فى لبنان، فضلاً عن تطورات الأوضاع الإقليمية.

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