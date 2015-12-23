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وزير الطاقة الإسرائيلى :سنصبح قوة إقليمبة فى الغاز بعد تصديره لمصر

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وزير الطاقة الإسرائيلى :سنصبح قوة إقليمبة فى الغاز بعد تصديره لمصر وزير الطاقة الإسرائيلى :سنصبح قوة إقليمبة فى الغاز بعد تصديره لمصر

>قال وزير الطاقة الإسرائيلى يوقيل شطينتس:"بعد سنوات من الجدال والعقبات ها نحن نسير خطوة لجعل إسرائيل قوة إقليمية فى الغاز الطبيعى بعد الموافقة على تصديره لمصر"
>جاء ذلك فى صحيفة "كلكلست" الإقتصادية الإسرائيلية وأضافت أن وزير الطاقة أعلن أنه بعد المشاورات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المكلف بالتصديق على صفقات الغاز واستشارة المسئوليين عن حقل "تامار"وافقت الإسرائيلية على بيع الغاز لمصر.
>وتابع "شطينتس": بعد الموافقة سيصدر القائمن على حقل "تامار" الغاز إلى شركة "دولفينز هولدينج" المصرية الخاصة التى يترأس مجلس إدراتها رجل الأعمال علاء عرفة.
>وأوضحت الصحيفة أن المناقشات حول العقد انتهت فى مارس الماضى، بصفقة قيمتها مليار شيكيل لمدة 7 سنوات وبسعة غاز طبيعى 5 مليار متر مكعب سنويا قابل للزيادة.

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مصر 365

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