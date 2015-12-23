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فى ذكرى المولد النبوى.. مستوطنان يطلقون طائرات إلكترونية فوق المسجد الاقصى

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فى ذكرى المولد النبوى.. مستوطنان يطلقون طائرات إلكترونية فوق المسجد الاقصى فى ذكرى المولد النبوى.. مستوطنان يطلقون طائرات إلكترونية فوق المسجد الاقصى
فى الوقت الذى يحتفل فيه المسلمون حول العالم بالمولد النبوى الشريف ، أطلق مستوطنان مساء اليوم الأربعاء طائرة إلكترونية مزودة بجهاز تصوير، فوق المسجد الاقصى.

وقال الشيخ عمر الكسوانى مدير المسجد الأقصى لوكالة "معا" الفلسطينية إن مستوطنين قاما مساء اليوم بإطلاق طائرة مزودة بجهاز تصوير فوق المسجد الأقصى، من مقبرة باب الرحمة الواقعة عند السور الشمالى الشرقى للمسجد الأقصى.

وأضاف الشيخ الكسوانى أن الطائرة حلّقت فوق باب الرحمة وسور الأقصى ودخلت حدود المسجد، ولدى مشاهدتها من قبل الحراس تم إبلاغ الشرطة بالأمر.

وحذر الشيخ الكسوانى من خطورة تكرار إطلاق طائرات إلكترونية فوق الأقصى، من جهات مختلفة، حيث تكرر الحادث خلال العامين الأخيرين 4 مرات، وفى كل مرة يحبط الحراس أهداف المستوطنين.

وحمل الكسوانى شرطة الاحتلال المسؤولية الكاملة لتصرفات المستوطنين، وطالبوها بمراقبتهم، وأضاف الشيخ الكسوانى: "أصبح من السهل على المستوطنين تحميل متفجرات على طائرة وإسقاطها على المسجد الأقصى المبارك."
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