"كيد النساء"..عامل يعذب طفله لبكائه بتحريض من زوجته الثانية فى دار السلام

تجرد عامل من مشاعره فى دار السلام ولم يحافظ على ابنه "الولد" الذى تمناه بعد انجابه 9 فتيات من 4 زوجات بل عذبه حتى كاد يفقد حياته وذلك بتحريض من زوجته االثانية ما ينطبق عليه مقولة "كيد النساء" وبالقبض عليه تحرر له المحضر رقم 17034 جنح دار السلام لسنة 2015 وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة دار السلام إشارة باستقبال مستششفى المنيل الجامعى بقصر العينى الرضيع "محمد .ع" - 18 شهرا - مصابا بكدمات وسحجات متفقرة .

>وبسؤاله اختلق والد الطفل رواية لأطباء مستشفى المنيل خوفا من المساءلة القانونية حيث قال أن ابنه سقط من أعلى السرير.

توصلت تحريات ضباط مباحث دار السلام إلى أن والد الطفل تزوج 4 مرات وأنجب 9 "بنات" وكثرة زيجاته بسبب رغبته فى إنجاب "ولد" وإنه طلق زوجتين وأبقى على اثنتين فى عصمته إحداهما أنجبت "الطفل" ما تسبب فى غيرة الثانية ودفعها للتفكير فى الإنتقام وحرضت زوجها على الرضيع فأوسعه ضربا بسبب بكائه ما تسبب فى إصابته .



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