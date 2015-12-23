أخبار عاجلة

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات -
«شيفروليه» تستعين بالجامعات لتطوير سيارتها «بولت» ذاتية القيادة -
ننتظرها في 2021.. أحدث جهود الشركات العالمية في السيارات ذاتية القيادة -
اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
اليوم .. مجلس الأمن يعقد جلسة حول الضربة الأمريكية في سوريا -
الشرطة السويدية تغلق مبان حكومية في ستوكهولم عقب عملية الدهس -
السويد تعتقل مشتبها فيه بتنفيذ عملية الدهس في ستوكهولم -
بالصور.. 4 آلاف طفل يحتلفون بيوم اليتيم في "دريم بارك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الخارجية: لا توجد ترتيبات لعمل عسكرى ضد داعش بليبيا وما تردد "كلام فارغ"

Google+ Print
الخارجية: لا توجد ترتيبات لعمل عسكرى ضد داعش بليبيا وما تردد "كلام فارغ" الخارجية: لا توجد ترتيبات لعمل عسكرى ضد داعش بليبيا وما تردد "كلام فارغ"
نفى مساعد وزير الخارجية لشؤون دول الجوار، السفير أسامة المجدوب، وجود توجه لعمل عسكرى من جانب ضد تنظيم "داعش" فى ليبيا، مشددا على عدم علمه بأية ترتيبات من قبل دول أخرى فى هذا الشأن.

وكانت وسائل إعلام قد ربطت بين لقاء السفير البريطانى لدى مصر، جون كاسن، مع مساعد وزير الخارجية، لشؤون دول الجوار، وبين قلق بريطانى حيال توسع تنظيم "داعش" فى ليبيا، ملمحة عن دعوة للتنسيق عسكريا بين لندن والقاهرة لوقف تمدد التنظيم هناك.

ووصف مسؤول الملف الليبى في الخارجية ما تم تناقله خلال لقائه مع كاسن بـ"الكلام الفارغ والساذج"، وأضاف فى تصريح لوكالة (آكى) الإيطالية: "السفير البريطانى يحضر لمقابلتى بشكل دورى لتبادل وجهات النظر والتنسيق، وكذلك الأمريكى والإيطالى والفرنسى وغيرهم"، على حد تعبيره.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية