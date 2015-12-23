الخارجية: لا توجد ترتيبات لعمل عسكرى ضد داعش بليبيا وما تردد "كلام فارغ"

نفى مساعد وزير الخارجية لشؤون دول الجوار، السفير أسامة المجدوب، وجود توجه لعمل عسكرى من جانب مصر ضد تنظيم "داعش" فى ليبيا، مشددا على عدم علمه بأية ترتيبات من قبل دول أخرى فى هذا الشأن.

وكانت وسائل إعلام قد ربطت بين لقاء السفير البريطانى لدى مصر، جون كاسن، مع مساعد وزير الخارجية، لشؤون دول الجوار، وبين قلق بريطانى حيال توسع تنظيم "داعش" فى ليبيا، ملمحة عن دعوة للتنسيق عسكريا بين لندن والقاهرة لوقف تمدد التنظيم هناك.

ووصف مسؤول الملف الليبى في الخارجية ما تم تناقله خلال لقائه مع كاسن بـ"الكلام الفارغ والساذج"، وأضاف فى تصريح لوكالة (آكى) الإيطالية: "السفير البريطانى يحضر لمقابلتى بشكل دورى لتبادل وجهات النظر والتنسيق، وكذلك الأمريكى والإيطالى والفرنسى وغيرهم"، على حد تعبيره.