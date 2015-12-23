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طريقة صوفية تكذب السلفيين: زعمكم عن احتفالنا بمولد النبى بالحشيش "افتراء"

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طريقة صوفية تكذب السلفيين: زعمكم عن احتفالنا بمولد النبى بالحشيش "افتراء" طريقة صوفية تكذب السلفيين: زعمكم عن احتفالنا بمولد النبى بالحشيش "افتراء"
شن رامى الشهاوى وكيل عام الطريقة البرهامية الشهاوية، هجوما حادا على ناصر رضوان عضو الدعوة السلفية الذى زعم أن احتفالات المولد النبوى تقام وسط دخان الحشيش والبانجو.

وقال "الشهاوى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احتفل بيوم ميلاده فكان يصوم هذا اليوم" مضيفا: "نحن نحتفل بميلاد سيدنا محمد بتناول سيرته العطرة فى مقر الطريقة ونمدحه عليه الصلاة والسلام دون طبل أو زمر".

وأضاف "أما ما يقوله السلفيون عن أن الاحتفالات تتم وسط الحشيش والبانجو فهذا كذب وافتراء منهم".

وكان عضو الدعوة السلفية سخر من الاحتفالات بمولد النبى التى تقام فى ، زاعما أنها تقام وسط دخان الحشيش والبانجو، على حد زعمه. فى مخالفة صريحة لمرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية، الذى اعتبر الاحتفال بالمولد النبوى أفضل الأعمال وأعظم القربات.

وتجدر الاشارة إلى أن مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية، أكد أن الاحتفال بذكرى مولد سيدنا محمد، جائز شرعا، بل من أفضل الأعمال وأعظم القربات؛ لأنها تعبير عن الفرح والحب للنبى ومحبة النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- أصل من أصول الإيمان، منتقدا التصريحات التى صدرت من شيوخ التيار السلفى وتحرم الاحتفالات بالمولد النبوى.

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مصر 365

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