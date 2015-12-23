والد الرضيع المتوفى بسبب الإهمال: "مش هسيب حق ابنى ولا الأطباء اللى موتوه"

أكد والد الرضيع ياسين المتوفى بسبب الإهمال الطبى فى مركز للأطفال بكفر الشيخ، أنه ينتظر نتيجة التحقيقات التى تجريها النيابة للوصول إلى المتورطين والمسئولين عن وفاة إبنه بالمركز الطبى، مضيفا: أنه سيواصل تصعيد الأمر لمعاقبة الأطباء المتسببين فى الحادث.

وأضاف والد الطفل تصريحات خاصة، أن تقرير الوفاة الصادر من كلية الطب جامعة طنطا أرجع سبب الوفاة لتسمم دموى حاد نتيجة عملية بتر أدى لهبوط حاد فى الدورة الدموية.

يذكر أن الرضيع، توفى داخل مركز للأطفال بعد "بتر" ذراعه نتيجة تركيب كانيولا عن طريق الخطأ تسببت فى حدوث جلطة دموية.

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