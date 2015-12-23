الزمالك: ابتعاد محمد إبراهيم لأسباب فنية .. واللاعب لا يفتعل مشاكل

قال إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك إن غياب محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق لأسباب فنية، والأمر ليس له علاقة بأي عقوبات على اللاعب.

محمد إبراهيم لم يدخل قائمة الفريق لمباراتي حرس الحدود وطلائع الجيش وغزل المحلة رغم شفاءه من إصابة لحقت به الشهر الماضي.

وأضاف يوسف في تصريحات للصحفيين يوم الأربعاء: "لا يغيب محمد إبراهيم عن المباريات لأسباب تأديبية بل لأسباب فنية".

وأوضح أن محمد إبراهيم أحد قادة الفريق ولا توجد أي نوايا مبيتة من استبعاده من المباريات.

ويلعب الزمالك مع المحلة ضمن الجولة العاشرة من الدوري المصري يوم الأربعاء.

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