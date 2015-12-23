مدرب الاتحاد: رمزي خالد في الزمالك؟ لا تعليق

تحلى ليونيس بونتس المدير الفني للاتحاد السكندري بدبلوماسية شديدة بشأن موقفه من انتقال رمزي خالد لاعب الفريق إلى نادي الزمالك.

وبسؤاله عن مدى تأثير الإعلان عن الصفقة قبل 24 ساعة من مباراة بتروجيت، أجاب بونتس:"أتعامل مع القرارات الرسمية فقط لإدارة النادي".

ولكن مراسل قناة الحياة 2 حاصر المدرب البرتغالي بسؤال آخر"ولكن إدارة النادي أعلنت أمس عن انتقال اللاعب رسميًا إلى الزمالك".

ورد المدرب البرتغالي"لا يحق لي التعليق على الأمر، ولا أريد الرد عليه".

وكان نادي الاتحاد أعلن أمس عن انتقال رمزي خالد (24 عامًا) إلى الزمالك مقابل 2.5 مليون جنيه، إضافة إلى مد إعارة يوسف أوباما لزعيم الثغر سنتين.