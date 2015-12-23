مساعد وزير الخارجية: ما يتردد عن قيام مصر بعمل عسكري في ليبيا «كلام فارغ»

نفى مساعد وزير الخارجية لشؤون دول الجوار ومسؤول الملف الليبي السفير أسامة المجدوب، وجود توجه لعمل عسكري من جانب مصر ضد تنظيم داعش في ليبيا.

وشدد المجدوب على عدم علمه بأية ترتيبات من قبل دول أخرى في هذا الشأن، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المجدوب لوكالة أكي الايطالية للأنباء.

كانت وسائل إعلام قد ربطت بين لقاء السفير البريطاني لدى مصر، جون كاسن، مع السفير المجدوب، وبين قلق بريطاني حيال توسع تنظيم داعش فى ليبيا، ملمحة عن دعوة للتنسيق عسكريا بين لندن والقاهرة لوقف تمدد التنظيم هناك.

ووصف المجدوب ما تم تناقله خلال لقائه مع كاسن، أمس الثلاثاء بـ”الكلام الفارغ والساذج” .

وأضاف “السفير البريطاني يحضر لمقابلتي بشكل دوري لتبادل وجهات النظر والتنسيق، وكذلك الأمريكي والايطالي والفرنسي وغيرهم”.

يشار إلى أن الطيران الحربي المصري قام بقصف موقع لتنظيم داعش في ليبيا ردا على قيام التنظيم في شهر فبراير بنشر شريط فيديو على الانترنت يصور فيه ذبح 21 مصريًا قبطيًا.