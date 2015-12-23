فان جال قبل مغادرته المؤتمر الصحفي: لا أرغب في التحدث معكم.. عليكم الاعتذار لي

على غير المتوقع ظهر لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد هادئا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ستوك سيتي والمقرر إقامتها يوم السبت القادم بالرغم من شائعات تعرضه للإقالة التي انتشرت طوال الأسبوع الماضي.

وتحدث الهولندي عن الوضع النفسي للفريق وقال:"أرغب في قول إنني حاولت إعادة الثقة للاعبين".

وأكمل"فعلت كل ما بوسعي هذا الأسبوع. عقدت اجتماعات قيمت فيها اللاعبين والطاقم الفني. أقمت مأدبة عشاء خاصة باحتفالية عيد الميلاد وألقيت خطابا شعرت بعده بالدعم والقبول من جميع العاملين في النادي".

وأضاف"لسنا في وضع جيد الآن لكن منذ أربعة أسابيع كنا في صدارة الترتيب. وفي أربعة أسابيع يمكننا أن نعود للقمة مجددا".

وهم فان جال بالمغادرة قبل أن يوجه حديثه للصحفيين مجددا قائلا:"هل يوجد شخص منكم يرغب في الاعتذار لي"؟

وأردف"على مدار الأسبوع الماضي انتشرت العديد من الشائعات حول إقالتي وأن صديقي جوزيه مورينيو جاء بدلا مني".

وتابع"هل تعتقدون إنني أود التحدث مع وسائل الإعلام الآن؟ أنا هنا فقط بسبب قواعد الدوري الإنجليزي التي تطلب مني ذلك الأمر"

وأتم"أتمنى لكم عيد ميلاد سعيد وربما سنة جديدة رائعة عندما ألتقيكم مجددا".