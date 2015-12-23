صور | هيفاء وهبي في «بروفات» الكريسماس قبيل حفلها بلبنان مع وائل كافوري

حرصت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على اجراء العديد من الـ”بروفات” استعدادا لحفل الكريسماس الذي من المقرر أن تقوم باحيائه داخل فندق “كمبنسكي” بالقاهرة الجديدة وذلك قبيل ساعات من حفل الكريسماس الذي من المقرر أن تحيه اليوم بلبنان مع النجم وائل كافوري.

تواجدت هيفاء خلال بروفات حفل كمبنسكي بصحبة تامر عبد المنعم مديرأعمالها والذي يتولى تنظيم الحفل و الاشراف على كل ما يتعلق به من تجهيزات للخروج به بشكل يليق بالنجمه العالمية من حيث الصورت و الاضاءة والليزر والمؤثرات البصرية.

وقدمت هيفاء خلال البروفة العديد من أغانيها الشهيرة بمصاحبة فرقتها الموسيقية .. بالاضافة الى 4 أغاني استعراضية قدمتها بمشاركة راقصين من الجنسين حيث 3 منها باللغة العربية وواحدة باللغة الانجليزية.

كما تحي هيفاء حفل رأس السنة يوم 1 يناير من العام الجديد 2016 داخل فندق “Rixos”بمدينة شرم الشيخ مع النجم راغب من أجل تنشيط ودعم السياحة المصرية.