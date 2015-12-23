مصدر أمنى: الجيش الأمريكى طلب تأجيل اجتياح الرمادى

ذكر مصدر أمنى عراقى اليوم الأربعاء ان الوضع الأمنى فى الرمادى الذى اتسم بالهدوء هذا اليوم جاء وفق توجهات عسكرية أمريكية قضت بتأجيل اجتياح المدينة.

وقال ضابط فى قيادة شرطة الاأبار رفض ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) "كانت خطة القوات الأمنية العراقية لهذا اليوم الاربعاء بأن تجتاح الرمادى من عدة محاور وتحريرها ولكن صدرت توجيهات وخطط عسكرية أمريكية لنا للقيام بتأجيل الهجوم".

وأشار الضابط العراقى إلى أن هذا التأجيل جاء لتفادى وقوع خسائر فى صفوف القوات الأمنية وكذلك فى صفوف المدنيين المحتجزين كرهائن لدى داعش وسط الرمادى.

وأضاف أنه"حسب المعلومات فإن الأيام القريبة المقبلة سيتم تحرير الرمادى بمشاركة 200 من جنود القوات الخاصة الأمريكية" .

وكان الجيش العراقى قد أعلن فى بيان له بأن معركة الرمادى ستستمر لعدة ايام.

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