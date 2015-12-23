أخبار عاجلة

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات -
«شيفروليه» تستعين بالجامعات لتطوير سيارتها «بولت» ذاتية القيادة -
ننتظرها في 2021.. أحدث جهود الشركات العالمية في السيارات ذاتية القيادة -
اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
اليوم .. مجلس الأمن يعقد جلسة حول الضربة الأمريكية في سوريا -
الشرطة السويدية تغلق مبان حكومية في ستوكهولم عقب عملية الدهس -
السويد تعتقل مشتبها فيه بتنفيذ عملية الدهس في ستوكهولم -
بالصور.. 4 آلاف طفل يحتلفون بيوم اليتيم في "دريم بارك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مصدر أمنى: الجيش الأمريكى طلب تأجيل اجتياح الرمادى

Google+ Print
مصدر أمنى: الجيش الأمريكى طلب تأجيل اجتياح الرمادى مصدر أمنى: الجيش الأمريكى طلب تأجيل اجتياح الرمادى
ذكر مصدر أمنى عراقى اليوم الأربعاء ان الوضع الأمنى فى الرمادى الذى اتسم بالهدوء هذا اليوم جاء وفق توجهات عسكرية أمريكية قضت بتأجيل اجتياح المدينة.

وقال ضابط فى قيادة شرطة الاأبار رفض ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) "كانت خطة القوات الأمنية العراقية لهذا اليوم الاربعاء بأن تجتاح الرمادى من عدة محاور وتحريرها ولكن صدرت توجيهات وخطط عسكرية أمريكية لنا للقيام بتأجيل الهجوم".

وأشار الضابط العراقى إلى أن هذا التأجيل جاء لتفادى وقوع خسائر فى صفوف القوات الأمنية وكذلك فى صفوف المدنيين المحتجزين كرهائن لدى داعش وسط الرمادى.

وأضاف أنه"حسب المعلومات فإن الأيام القريبة المقبلة سيتم تحرير الرمادى بمشاركة 200 من جنود القوات الخاصة الأمريكية" .

وكان الجيش العراقى قد أعلن فى بيان له بأن معركة الرمادى ستستمر لعدة ايام.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365