المفوضية الأوروبية تمنح ليبيا 6.6 مليون يورو لمساعدة المدنيين ودعم الشباب

قررت المفوضية الأوروبية، اليوم، الأربعاء، منح ليبيا مبلغ يصل إلى 6.6 مليون يورو، يُصرف من موازنة سياسة الجوار الأوروبية.

وذكرت وكالة "أكى" الإيطالية أن المبلغ سيخصص لمساعدة المدنيين الليبيين فى الحصول على الخدمات الصحية، وأيضاً لدعم الشباب، كما يساهم المبلغ فى تمويل برنامجين، الأول، هو دعم وتحسين مستوى الخدمات الصحية، والثانى يتعلق بتعزيز دور الشباب والمراهقين فى بناء المجتمع.

فيما أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، على شجاعة العديد من الليبيين عبر الانضمام إلى اتفاق الصخيرات، الذى تم التوقيع عليه الأسبوع الماضى، حيث رأت أنه "من واجب المجتمع الدولى دعم الليبيين رغم أن مستقبل بلادهم بأيديهم"، على حد تعبيرها.

وأكدت المسئولة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبى سيستمر، كما كان يفعل دائماً، فى دعم الشعب الليبى، من أجل فتح صفحة جديدة من تاريخ بلاده.

وتعتبر المفوضية الأوروبية أن المبلغ المقرر اليوم، الأربعاء، ما هو إلا بداية ودلالة واضحة على التزام أوروبا بدعم العملية الانتقالية والتحول نحو الديمقراطية فى ليبيا.