طبيب نفسى يقدم روشتة لحياة سعيدة فى 2016.. "خليك نشيط واتصالح مع نفسك"

أيام قليلة ويطل علينا عام جديد، نحمل له كل الأمنيات، ومن أجل سنة سعيدة نحقق فيها أحلامنا ونتغلب على الأعباء والمشكلات، يقدم الدكتور "مينا جورج"، رئيس قسم التأهيل النفسى بالعباسية، روشته متكاملة لحياة ناجحة لعام 2016.

يقول الدكتور مينا: "يتمنى الكثير من الشباب سرعة إقبال العام الجديد لكثرة المشكلات التى تعرضوا لها فى 2015، ظناً منهم أن العام الجديد سيكون مختلفا وسعيدا، وحتى يتم ذلك هناك بعض الخطوات التى يفضل اتباعها، وهى:

>1. تقليل اللوم على نفسك فى العام الجديد، لأنه لا يتعدى مستوى المسكن، فكثرة اللوم لا تحل المشكلات.

2.تقبل نفسك كما أنت بما بك من مميزات وعيوب، لأن التصالح مع النفس من الأمور المهمة التى تساعدك على الوصول إلى ما يسعدك بسهولة.

3.اجعل الحركة والنشاط الرياضى أسلوب حياتك فى 2016، فهى تساعد على إفراز الأدريناليين فى الدم وتجعلك تتحمل الضغوط وتتقبلها.

4.إطلاق العنان للخيال سواء بقراءة القصص الخيالية أو أفلام الخيال العلمى، لأن ذلك يعمل على الإبداع والابتكار ويجعلك تخرج من الواقعية للأحلام، والعمل على الوصول إليها.

5. خصص ربع ساعة من وقتك للتأمل فى سكون مع الموسيقى الهادئة، فهو يعمل على امتصاص الطاقة السلبية ويجعلك تفكر بهدوء، ويفضل القيام بها كل يوم حتى لو لم تصادفك مشاكل فى يومك.

6.القيام بعمل خدمة اجتماعية بدون مقابل مثل زيارة دار المسنين والتعرف على من هم أعمارهم أكثر من 70 عاما، بالإضافة إلى أطفال أقل من 6 سنوات، لتتعلم أهمية الإدراك الفكرى واكتساب خبرات منهم، فمن هم أعمارهم كبيرة ستستمع إلى حكاياتهم وتتعلم منها الخبرات الكثيرة أما الأطفال فستتعلم معهم الود والمحبة.

7.تناول الطعام الصحى، بجانب الإكثار من الفواكه والخضراوات.

8.يوم إجازة فى الأسبوع بدون عمل أو ارتباطات تثقل إليك التعب والإرهاق هو أسلوبك الجديد فى 2016، لأن هذا اليوم هو الذى يؤهلك إلى استكمال باقى أيام الأسبوع فى نشاط سواء فى العمل أو الدراسة.

9.الساعات التى تقضيها على الانترنت لابد ألا تتعدى ساعتين فى اليوم، وهو غير الوقت الذى يمكن أن تقضيه فى البحث عن العمل لمن هم يعتمدون على الانترنت فى وظائفهم.

10.التعرف على أصدقاء كثيرة أهم ثروة يجب أن نعمل على تكوينها فى عام 2016، والتعارف لا يكون عبر مواقع التواصل الاجتماعى فقط، ولكن الالتقاء بهم شىء مهم علينا العودة إليه مرة أخرى.

11.البحث عن الأمل دائما فيما هو قادم يعطيك النشاط الصحى.

12.عدم الاعتماد على العقل فى حل كل مشاكلك، ولكن عليك حسب نوع المشكلة استخدام المشاعر التى تساعدك على التفكير، مثل "المشاكل العاطفية تستخدم فيها العواطف والقلب فى حلها، أما المشكلات الفكرية فاستخدم فيها العقل".

13.الابتعاد قدر المستطاع عن كتب التنمية البشرية لأنها فى النهاية تعطى نتائج عكسية.

14.حاول أن يكون لك فى كل شهر كتاب على الأقل فى مجال القصص والروايات.

15. يمكنك أن تقوم بإنجاز كبير خلال عام 2016 مثل التقليل من تناول السجائر بشراهة عن طريق تقليل سيجارة واحدة من العدد الذى تقوم بمتناوله كل شهر، والقياس على ذلك فى العديد من الأمور التى تريد القيام بها، فالتغيير القليل المستمر أفضل من التغيير السريع غير المستمر.

16.لابد أن تخصص 7 أيام متصلة تقضيها على البحر خلال العام فهو يمدك بالطاقة الإيجابية النقية التى تساعدك على الحياة بطريقة أفضل.