محافظ القليوبية يقيل مدير البيئة بطوخ لتقصيره فى منع مخالفات مكامير الفحم

قرر المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، إقالة مدير شئون البيئة بطوخ وذلك لتقصيره فى منع المخالفات.

كما أبلغ المحافظ النيابة العامة بضرورة اتخاذ اللازم مع المخالفين الذين استباحوا كل شيئ من أجل مصالحهم الخاصة، كما أمر بإزالة "مكامير الفحم" للحد من ظاهرة التلوث البيئى.

وقدم المحافظ بلاغا إلى النائب العام ضد أصحاب المكامير، الذين قاموا بإشعالها وتشغيلها بالمخالفة لقرار المحافظة بحظر تشغيل المكامير حفاظا على صحة المواطنين ومنعا لتلوث البيئة.

وعلى الفور قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ وبالتنسيق مع مديرية أمن بالقليوبية بحملة لإزالة "مكامير الفحم" وإطفاء المكامير للحد من ظاهرة التلوث البيئى، وقد صرح المحافظ بأن كل ما يعنيه فى هذا الأمر هو الحفاظ على صحة المواطنين وخاصة الأطفال الصغار ومنع ظاهرة التلوث البيئى بكل صوره.



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