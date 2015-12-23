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محافظ الإسماعيلية: التوسع فى إنشاء معارض السلع الغذائية بالمحافظة

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محافظ الإسماعيلية: التوسع فى إنشاء معارض السلع الغذائية بالمحافظة محافظ الإسماعيلية: التوسع فى إنشاء معارض السلع الغذائية بالمحافظة
أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، أن المحافظة قامت بإعداد خطة تنفيذية للتوسع فى فتح المعارض بجميع مراكز ومدن المحافظة إلى جانب المنافذ التابعة للقوات المسلحة والشرطة التى تغطى جميع قطاعات المحافظة وتوابعها من أجل توفير السلع الأساسية للمواطنين.

وأشار المحافظ فى تصريحات صحفية إلى أنه أصدر تعليمات مشددة لوكيل وزارة والمسئولين عن المعارض بضرورة إلزام جميع التجار المشاركين بالبيع بسعر الجملة.

وكان محافظ الإسماعيلية تفقد أكبر معرض للسلع الأساسية وجميع المواد الغذائية والتموينية واللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة والخضر والفاكهة والذى أقيم بالتعاون والتنسيق التام فيما بين مديرية التموين والتجارة ومديرية الزراعة والطب البيطرى والغرفة التجارية وجهاز خدمات القوات المسلحة ويضم 35 عارضا من التجار وأصحاب محلات السوبر ماركت وشركات المنتجات الغذائية ويشمل 47 باكية للعرض وتباع جميع المعروضات بأسعار مخفضة للمواطنين تقل عن مثيلاتها فى الأسواق بنسب من 25 إلى 35 % وذلك بهدف تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

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مصر 365

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