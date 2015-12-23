أخبار عاجلة

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات -
«شيفروليه» تستعين بالجامعات لتطوير سيارتها «بولت» ذاتية القيادة -
ننتظرها في 2021.. أحدث جهود الشركات العالمية في السيارات ذاتية القيادة -
اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
اليوم .. مجلس الأمن يعقد جلسة حول الضربة الأمريكية في سوريا -
الشرطة السويدية تغلق مبان حكومية في ستوكهولم عقب عملية الدهس -
السويد تعتقل مشتبها فيه بتنفيذ عملية الدهس في ستوكهولم -
بالصور.. 4 آلاف طفل يحتلفون بيوم اليتيم في "دريم بارك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. جمعية "أبناء سنباط" بزفتى تحتفل بميلاد "عيسى ومحمد" عليهما السلام

Google+ Print
بالصور.. جمعية "أبناء سنباط" بزفتى تحتفل بميلاد "عيسى ومحمد" عليهما السلام بالصور.. جمعية "أبناء سنباط" بزفتى تحتفل بميلاد "عيسى ومحمد" عليهما السلام
نظمت جمعية "أبناء سنباط" مساء اليوم، الأربعاء، بقرية سنباط التابعة لدائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية، حفلا دينيا بمناسبة ميلاد "عيسى ومحمد" عليهما السلام بمقر الجمعية، وبحضور رجال من الدين الإسلامى والمسيحى.

شارك فى الحفل رئيس مجلس الإدارة والأعضاء وعدد من الشخصيات العامة ورموز إسلامية ومسيحية، وحسنى سليم، القيادى بالتربية والتعليم، والشيخ رضا الشال من علماء الأزهر الشريف، ونجاح الفار، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والأنبا إسحاق سامى، راعى كنيسة الشهيدة رفقة بسنباط، والشيخ الراعى زايد إمام وخطيب مسجد، وحسين محمود، وسيد فودة شيخ البلد، وجودة سويلم، وكيل إدارة زفتى التعليمية، ومدير مركز شباب سنباط.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365