بالصور.. جمعية "أبناء سنباط" بزفتى تحتفل بميلاد "عيسى ومحمد" عليهما السلام

نظمت جمعية "أبناء سنباط" مساء اليوم، الأربعاء، بقرية سنباط التابعة لدائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية، حفلا دينيا بمناسبة ميلاد "عيسى ومحمد" عليهما السلام بمقر الجمعية، وبحضور رجال من الدين الإسلامى والمسيحى.

شارك فى الحفل رئيس مجلس الإدارة والأعضاء وعدد من الشخصيات العامة ورموز إسلامية ومسيحية، وحسنى سليم، القيادى بالتربية والتعليم، والشيخ رضا الشال من علماء الأزهر الشريف، ونجاح الفار، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والأنبا إسحاق سامى، راعى كنيسة الشهيدة رفقة بسنباط، والشيخ الراعى زايد إمام وخطيب مسجد، وحسين محمود، وسيد فودة شيخ البلد، وجودة سويلم، وكيل إدارة زفتى التعليمية، ومدير مركز شباب سنباط.



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