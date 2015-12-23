بالصور.. أسقف عام كنائس الوادى الجديد يهنئ مديرية الأوقاف بالمولد النبوى

زار نيافة الأنبا بقطر المحرقى، أسقف عام كنائس الوادى الجديد، ووفد من كنيسة العذراء مريم بالخارجة، مقر مديرية أوقاف المحافظة، لتقديم التهنئة إلى فضيلة الدكتور محمد محمود بخيت وكيل وزارة الأوقاف، وفضيلة الشيخ صلاح فودة وكيل المديرية، والعاملين بالأوقاف بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، متمنيا لهم دوام التوفيق والرقى.

وقال الدكتور محمد محمود بخيت، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، فى تصريح صحفى، إن زيارة الأنبا بقطر المحرقى والوفد المرافق له تؤكد وحدة النسيج الوطنى من المسلمين والأقباط فى المحافظة، وتؤكد حرص الإخوة الأقباط على مشاركة المسلمين فى أفراحهم، مشيرا إلى أن ذكرى المولد النبوى الشريف هى المناسبة العظيمة التى يجب على كل مسلم أن يتحلى بصفاته، وأن يستفيد منها فى أمور حياته الدينية والدنيوية بعيدا عن التشدد والمغالاة.



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