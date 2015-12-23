غدا.. افتتاح المؤتمر الدولى لأمراض النساء بالأقصر برعاية شيخ الأزهر

تنطلق غدا الخميس، بمحافظة الأقصر فعاليات المؤتمر الدولى لأمراض النساء والتوليد الذى تستضيفه محافظة الأقصر خلال الفترة من 24 إلى 26 من ديسمبر، ويقام هذا العام تحت شعار "مستقبل صحة المرأة" بمشاركة عدد كبير من الأساتذة والأطباء بأقسام النساء والتوليد بالجامعات الأوربية والمصرية والمراكز البحثية.

يقام المؤتمر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور عبد الحى عزب رئيس جامعة الأزهر، ويرأس المؤتمر الدكتور محمود العديسى، ومن المقرر أن يشهد محافظ الأقصر محمد بدر فعاليات افتتاح المؤتمر بأحد الفنادق الخاصة بمدينة الأقصر.

ويتضمن المؤتمر ورش عمل للتدريب كما يتناول المؤتمر الرؤية المستقبلية وكل ما هو جديد فى أمراض النساء والولادة بمشاركة نخبة من المتخصصين فى العديد من المستشفيات الجامعية، ومستشفيات وزارة الصحة، كما يقدم المؤتمر توصيات مهمة بشأن أمراض النساء والولادة.