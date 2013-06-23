عاجل| السيسي يحذر مرسي من انهيار الأوضاع في اجتماع طارئ.. والرئيس يدرس إقالة الحكومة

كتب : محمد عاشور منذ 43 دقيقة

وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي

قال مصدر رئاسي بارز، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن اجتماعا ثنائيا انتهى منذ لحظات بين الرئيس محمد مرسي ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بمقر الرئاسة، وكان الاجتماع الطارئ قد بدأ الساعة الرابعة والنصف على خلفية كلمة السيسي التي بثها اليوم حول موقف الجيش من الأحداث الجارية، ومطالبته للقوى السياسية بالتوافق والوصول إلى حلول في الأزمات الجارية قبل 30 يونيو.

وأضاف المصدر، أن مرسي تناقش مع السيسي حول رؤيته للحلول التي يمكن أن تنزع فتيل الأزمة، وأن السيسي أبلغه أن هذا الأمر مسؤولية القيادة السياسية والقوى المختلفة على الساحة، وأعرب السيسي عن مخاوفه من انهيار الأوضاع في المجتمع المصري في ظل الحالة السائدة من الانقسام والتشاحن والتوتر.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مصدر رئاسي أن الرئيس مرسي يعقد حاليا اجتماعا طارئا مع بعض مستشاريه ومساعديه للتباحث حول كلمة الفريق أول السيسي وتداعياتها.

وترددت أنباء حول تفكير مرسي في الخروج على الأمة ببيان خلال ساعات يقيل فيه حكومة هشام قنديل الحالية، وتعيين حكومة جديدة لنزع فتيل الأزمة.

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