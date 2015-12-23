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تحرير 854 ألف مخالفة تكبيل بالكلابش بشوارع وميادين العاصمة خلال 2015

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تحرير 854 ألف مخالفة تكبيل بالكلابش بشوارع وميادين العاصمة خلال 2015 تحرير 854 ألف مخالفة تكبيل بالكلابش بشوارع وميادين العاصمة خلال 2015
شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الدجوى مدير الإدارة، حملات أمنية مكبرة بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن العاصمة، على كل المحاور والطرق الرئيسية لضبط الخارجين على القانون والانتظار الخاطئ، وطمس لوحات السيارات وسيارة النقل المخالفة..

وأسفرت الجهود المبذولة خلال الفترة من أول يناير حتى اليوم الأربعاء 23 ديسمبر عن ضبط 152 ألف مخالفة حالة تعطيل حركة المرور، و207 مخالفات انتظار فى الممنوع و63 ألف مخالفة ملصقات و854 الف مخالفة تكبيل بالكلابش و34867 مخالفة انبعاث أدخنة، و53519 مخالفة أمن ومتانة، وتم اتخاذ الإجرءات القانونية اللازمة تجاه كل المخالفات.

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