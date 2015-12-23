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القبض على 3 عاطلين لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة بالجيزة

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القبض على 3 عاطلين لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة بالجيزة القبض على 3 عاطلين لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة بالجيزة
ألقت إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة القبض على 3 عاطلين لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة كمية من مخدر الحشيش بالوراق، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات للاتجار بها، فتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

ووردت معلومات للعميد حسن عليوة، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، تفيد باتجار "حامد.ا" و"حسن.م" و"إبراهيم.ج" عاطلين بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين لهم تمكن المقدم محمد حامد وأمين شرطة هشام أبو زهرة، والرقيب وائل مصطفى من ضبط المتهمين، وبحوزتهم 10 طرب حشيش، و4 هواتف محمولة ومبلغ 1250 جنيها، واعترف المتهمون أنهم يتاجرون بالمواد المخدرة، فحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

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