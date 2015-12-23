مصدر أمنى: وفاة 592 شخصا وإصابة 1222 بسبب 1390 حادثا بالقاهرة 2015

أكد مصدر أمنى، اليوم الأربعاء، بإدارة المرور أن هناك 1390 حادثة مرورية وقعت منذ بداية السنة الحالية وحتى الآن ولقى فيها مصرع 592 شخصا وأصيب خلالها 1222 مصابا نتيجة وقوع حوادث مرورية متنوعة أعلى محاور وميادين العاصمة وتم انتقال الخدمات المرورية إليها بعدما رصدتها كاميرات المراقبة و تم التعامل معها .

وتواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة بقيادة اللواء علاء الديجوى مدير المرور جهودها فى متابعة الحركة المرورية أعلى محاور و ميادين العاصمة بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن القاهرة سواء عن طريق الكاميرات المرورية المتواجدة أعلى الطرق ومن خلال الخدمات المرورية المتواجدة بالمحاور لرصد أى أعطال أو حوادث ليتم إزالتها وتسيير حركة السيارات.