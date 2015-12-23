بتروجيت» يحقق فوزًا سهلاً على «الاتحاد» بهدفين دون رد»

نجح فريق بتروجيت في تحقيق فوز سهل، على الاتحاد السكندري، بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في إطار منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز .

وارتفع رصيد بتروجيت إلى 11 نقطة ليصعد إلى المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 16 نقطة في المركز الرابع ، حيث نجح طلعت يوسف مدرب بتروجيت في قيادة الفريق لتحقيق الفوز الثاني على التوالي .

وأحرز هدفي أحمد جعفر في الدقيقة 39 بعد أن أهدر ركلة جزاء، وعاد ليسجل الهدف الأول، وأضاف سامح شوشة الهدف الثاني لبتروجيت من ركلة جزاء في الدقيقة 61 .