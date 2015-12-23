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بالصور.. الصدفة تجمع بين "فرعون" الأمريكى مع تابوت توت عنخ آمون بمانهاتن

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بالصور.. الصدفة تجمع بين "فرعون" الأمريكى مع تابوت توت عنخ آمون بمانهاتن بالصور.. الصدفة تجمع بين "فرعون" الأمريكى مع تابوت توت عنخ آمون بمانهاتن
استمرارا لمتابعة حملة "قابل الفراعنة" التى ينظمها برنامج النبض الأمريكى للترويج للسياحة المصرية فى نيويورك، تجمع مساء أمس، الثلاثاء، مجموعات من المصريين المشاركين فى الحملة يرتدون الملابس الفرعونية فى قلب حى مانهاتن، وتفاجأ السياح بمجموعات الشباب المرتدين الملابس الفرعونية وهم يقفون احتراماً لتابوت بالحجم الطبيعى للملك توت عنخ آمون، ولافتة مكتوب عليها صور مجانية مع الفرعون، وتهافت السياح للتقاط صور السيلفى والصور الجماعية مع التابوت وسط تسأول معظمهم عما إذا كان التابوت حقيقى أم لا.

وأكثر مواقف الحملة طرافة هى تصادف وجود مواطن امريكى اسمه "فرعون" وهو لاعب ملاكمة، حيث أبدى سعادته بوجود تابوت فرعونى، والتقط هو أصدقائه الصور التذكارية معه، كما تواجد مواطن آخر أمريكى اسمه "القاهرة"، وظل بجانب الحملة معظم الوقت.

جدير بالذكر أن الحملة التى بدأت من أسبوع سوف تستمر حتى انتهاء الموسم السياحى بنهاية شهر ديسمبر، وهى من فكرة وتنفيذ برنامج النبض الأمريكى الذى يقدمه الإعلامى الدكتور مايكل مورجان من نيويورك، وبتعاون ودعم من مكتب وزارة السياحة المصرية بمدينة نيويورك، الذى رحب بالفكرة ومد يد العون والمساعدة والخبرة لدعم الفكرة والمساعدة فى إنجاحها.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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