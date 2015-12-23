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مقتل وإصابة أربعة جنود من الجيش الليبى فى اشتباكات "إجدابيا"

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مقتل وإصابة أربعة جنود من الجيش الليبى فى اشتباكات "إجدابيا" مقتل وإصابة أربعة جنود من الجيش الليبى فى اشتباكات "إجدابيا"

>قتل أحد أفراد كتيبة "التوحيد " السلفية التابعة للجيش الليبى، وأصيب ثلاثة آخرون جراء الاشتباكات الدائرة ضد قوات ما يسمى ب" مجلس شورى ثوار أجدابيا ".

وصرح مصدر عسكرى اليوم الأربعاء بأن جنديا من أفراد "كتيبة التوحيد " السلفية التابعة للجيش الليبى ، يدعى يونس السعيطى قتل برصاص قناص فى محور حى 7 أكتوبر، وأصيب ثلاثة آخرون بجراح وذلك خلال الاشتباكات التى جرت اليوم.

واتهم المصدر قوات "مجلس شورى ثوار أجدابيا " بالإخلال بإعلان اتفاق الهدنة بإيقاف إطلاق النار، خاصة قصف المدينة بالأسلحة الثقيلة، ما تسبب فى إلحاق أضرار بشرية ومادية فى صفوف المدنيين.

يذكر أن مدينة أجدابيا تشهد انتفاضة مؤيدة لدخول قوات الجيش الليبى منذ الخامس عشر من ديسمبر الجارى ضد ما يسمى ب" قوات مجلس شورى ثوارإجدابيا " التى تحاول فرض سيطرتها على المدنية.
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