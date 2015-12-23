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هشام جنينة لـ"اليوم السابع": حجم الفساد العام الحالى تجاوز 600 مليار جنيه

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هشام جنينة لـ"اليوم السابع": حجم الفساد العام الحالى تجاوز 600 مليار جنيه هشام جنينة لـ"اليوم السابع": حجم الفساد العام الحالى تجاوز 600 مليار جنيه
قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إنه يصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية، ولكن من خلال التقارير الرقابية التى يشرف عليها أعضاء المركزى يمكن القول بإن الفساد عام 2015 تجاوز 600 مليار جنيه.

وأضاف جنينه فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" اليوم، الأربعاء، أن أعضاء الجهاز المركزى يتبادلون التقارير الرقابية على مدار السنة بينهم وبين المسئولين فى الجهات الحكومية، ولم يكتفوا برصد التجاوزات المالية المخالفة للقانون، بل يدونون عددا من الملحوظات والتوصيات ويتم إرسالها مرة أخرى للمؤسسات، وينتظرون الرد عليها، ثم يتم رفع كافة التقارير فى نهاية العام لرئاسة الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، بهدف إيقاف الفساد بأقصى حد ممكن وفق المتاح من قوانين.
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