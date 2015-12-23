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الخارجية البريطانية وسفير المملكة المتحدة يهنئان المصريين بالمولد النبوى الشريف

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قدمت الخارجية البريطانية، التهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوى الشريف،كما تقدم السفير البريطانى بالقاهرة بالتهنئة للشعب المصرى بمناسبة المولد النبوى.

وقالت الخارجية عبر صفحتها الرسمية على تويتر، "نتوجه للمسلمين فى المملكة المتحدة وأنحاء العالم بأطيب التهانى بمناسبة المولد النبوى الشريف الذى صادف هذه السنة قبل يومين من ميلاد المسيح".

وهنأ جون كاسن السفير البريطانى بالقاهرة المصريين بمناسبة المولد، قائلا:" كل سنة وكل المصريين طيبين بمناسبة المولد النبوى الشريف".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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