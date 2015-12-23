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البابا تواضروس: تم الاتفاق على معظم بنود لائحة الأحوال الشخصية للأقباط

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البابا تواضروس: تم الاتفاق على معظم بنود لائحة الأحوال الشخصية للأقباط البابا تواضروس: تم الاتفاق على معظم بنود لائحة الأحوال الشخصية للأقباط
قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الطوائف المسيحية قد اتفقت على غالبية البنود المحددة للائحة الأحوال الشخصية للأقباط.

وأشار البابا تواضروس إلى أنه جار مناقشة باقى البنود المنظمة للائحة وسوف يتم الانتهاء منها قريبا.

جاء ذلك مساء اليوم الأربعاء على هامش افتتاح معرض دار الكتاب المقدس فى الاحتفالية التى شارك فيها البابا تواضروس الثانى الذى أقيم بالكنيسة المرقسية بمناسبة مرور 150 عاما على تأسيس دار الكتاب المقدس.

وقال البابا تواضروس: متفائلون بمستقبل مشرق لمصر، خاصة وأن تسير على الطريق الصحيح، بعد الانتهاء من تنفبيذ بنود خارطة الطريق بانتهاء الانتخابات البرلمانية، واقتراب موعد انعقاد أول جلسة لمجلس النواب.

ووجه البابا تواضروس كلمة للشعب المصرى قائلا: ضعوا الأمل فى قلوبكم لأن المستقبل مشرق، ومصر سوف تشهد تقدما فى المستقبل.
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