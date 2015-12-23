ننشر حركة تنقلات البحث الجنائي «خطاب» لمباحث الشرقية و«الحناوي» لقنا و«فاروق» لجنوب سيناء

أصدر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، حركة تنقلات شملت عددا من قيادات الوزارة، حيث تم نقل اللواء هشام خطاب من مديرية أمن قنا إلى مديرية أمن الشرقية، ونقل اللواء محمد خريسة مدير إدارة البحث الجنائى بجنوب سيناء إلى إدارة البحث الجنائى بالأقصر، ونقل اللواء عبد اللطيف سعيد مدير إدارة البحث الجنائى بالشرقية إلى مديرية أمن قنا.-

كما شملت حركة التنقلات، نقل اللواء عصام الدسوقى مدير البحث الجنائى بالأقصر إلى الإدارة العامة للأحداث، ونقل العميد أحمد فاروق رئيس قسم البحث الجنائى بالدقهلية إلى مديرية أمن جنوب سيناء، ونقل العميد هشام سليم من قطاع الأمن العام إلى مديرية أمن الدقهلية.