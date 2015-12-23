غدًا.. انطلاق المؤتمر الدولي لأمراض النساء والتوليد بالأقصر‎

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تنطلق غدًا الخميس، فاعليات المؤتمر الدولي لأمراض النساء والتوليد والذي تستضيفه الأقصر خلال الفترة من 24 إلي 26 من ديسمبر ويقام هذا العام تحت شعار “مستقبل صحة المرأة”، بمشاركة عدد كبير من الأساتذة والأطباء بأقسام النساء والتوليد بالجامعات الأوربية والمصرية والمراكز البحثية.

يقام المؤتمر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور عبد الحي عزب رئيس جامعة الأزهر ويرأس المؤتمر الدكتور محمود العديسي.

ومن المقرر أن يشهد محافظ الأقصر محمد بدر فاعليات افتتاح المؤتمر بإحدى الفنادق الخاصة بمدينة الأقصر، ويتضمن المؤتمر ورش عمل للتدريب، كما يتناول المؤتمر الرؤية المستقبلية وكل ما هو جديد فى أمراض النساء والولادة بمشاركة نخبة من المتخصصين في العديد من المستشفيات الجامعية، ومستشفيات وزارة الصحة، كما يقدم المؤتمر توصيات مهمة بشأن أمراض النساء والولادة.