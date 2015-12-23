أخبار عاجلة

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات -
«شيفروليه» تستعين بالجامعات لتطوير سيارتها «بولت» ذاتية القيادة -
ننتظرها في 2021.. أحدث جهود الشركات العالمية في السيارات ذاتية القيادة -
اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
اليوم .. مجلس الأمن يعقد جلسة حول الضربة الأمريكية في سوريا -
الشرطة السويدية تغلق مبان حكومية في ستوكهولم عقب عملية الدهس -
السويد تعتقل مشتبها فيه بتنفيذ عملية الدهس في ستوكهولم -
بالصور.. 4 آلاف طفل يحتلفون بيوم اليتيم في "دريم بارك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مجلس الأمن يناقش مشروع قرار خاص بحكومة الوفاق الوطنى الليبية

Google+ Print
مجلس الأمن يناقش مشروع قرار خاص بحكومة الوفاق الوطنى الليبية مجلس الأمن يناقش مشروع قرار خاص بحكومة الوفاق الوطنى الليبية
يناقش مجلس الأمن اليوم الأربعاء مشروع قرار بشأن ليبيا يدعم فيها عدة اتفاقات تم التوصل إليها فى الشهور الماضية ويطالب الدول الأعضاء بالدعم الكامل لحكومة الوفاق الوطنى التى يعمل على تكوينها الليبيون بحيث تقضى على تنظيم "داعش" ومن بايعها وعلى جماعة أنصار الشريعة وعلى جميع من يرتبط بالقاعدة فى ليبيا كما ترى الليبية اتفاق الصخيرات بالمغرب، استعادة طرابلس ونبذ الجهات المتطرفة.

ويرحب مشروع القرار باتفاق وقعه الفرقاء الليبيون فى الصخيرات بالمغرب فى 17 ديسمبر لتشكيل حكومة وفاق وطنى مكونة من مجلس رئاسى وحكومة مدعومة من قبل مجلس الشعب ومجلس الدولة، داعيا الدول الأعضاء إلى الاستجابة العاجلة إلى أى مساعدات يطالب بها الجانب الليبى على أساس أن الحكومة المرتقبة تتخذ من طرابلس مقرًا لها وتكون السلطة الشرعية الوحيدة فى البلاد.

ودعا المشروع المسلحين والمليشيات الليبية إلى احترام سلطة حكومة الوفاق الوطنى، مشددا على الدول الأعضاء أن تنهى أشكال الدعم والتواصل الرسمى مع أى أطراف تدعى شرعيتها فى الحكم أو خارج الاتفاقات الليبية الموقعة.


>وجدد مشروع القرار تحذيره للأطراف التى تقوم بأعمال تهدد الأمن الليبى أو التى تساعد فى مثل هذه الأعمال؛ فبحسب القرار 2213 لعام 2015، هذه الجهات سوف تحاسب عن طريق إصدار منع للسفر وتجميد أموال، كما طالب المشروع لجنة فرض العقوبات على القاعدة بمجلس الأمن بالاستعداد لإضافة أفراد وجماعات فى ليبيا لقائمة الجهات المرتبطة بالقاعدة أو تنظيم داعش.

وخص القرار الدول الأعضاء التى تقع فى المنطقة بإقناع الأطراف المختلفة فى ليبيا للتجاوب الإيجابى مع الحكومة الليبية وجميع المؤسسات الموقعة على اتفاقية الصخيرات، بالإضافة إلى التأكيد على أحقية سيطرة الحكومة الليبية الشرعية على الأسلحة فى ليبيا وجمعها بمساعدة من المجتمع الدولى، لكن المشروع لم يتطرق إلى دعم الحكومة الليبية بالسلاح كما كانت تدعو الحكومة الليبية الحالية.

وبحسب مشروع القرار، فإن مجلس الأمن يدعو الحكومة الليبية الجديدة لحماية وحدة الشركة الوطنية للبترول، البنك المركزى الليبى وهيئة الاستثمار الليبية وعلى هذه الهيئات الاعتراف بسلطة الحكومة عليها.

وبخصوص التزامات الحكومة الليبية، طالبها المشروع بمحاسبة من ينتهك حقوق الإنسان والتعاون بهذا الشأن مع المحكمة الجنائية الدولية.

كما تخضع بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا لاحتمال تعديل أعمالها ومسئولياتها وأعضائها بحسب المتغيرات الليبية، وعلى الحكومة الليبية التعاون مع البعثة؛ وكذلك طالب مشروع القرار أمين عام الأمم المتحدة بإطلاع مجلس الأمن بالتقدم فى تنفيذ اتفاقية الصخيرات.

ودعا المشروع الدول الأعضاء لمشاركة المعلومات عن الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية عبر الشواطئ الليبية فيما بينها ومع الحكومة الليبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة