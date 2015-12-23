قائد العمليات العراقية: قواتنا على بعد 800 متر لتطهير الرمادي من داعش

أعلن قائد العمليات المشتركة العراقية طالب شغاتى، اليوم، الأربعاء، أن القوات العراقية على بعد 800 متر من المجمع الحكومى فى وسط مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار، حيث أطلق الجيش العراقى عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على المدينة من تنظيم "داعش".

وقال شغاتى، فى كلمة عبر قناة "العراقية" الرسمية، إن القوات العراقية تقوم بتطهير الأحياء التى تم استعادة السيطرة عليها فى الرمادي، الثلاثاء والأربعاء، من عناصر "داعش"، مضيفا أن القوات تواجه صعوبة بالغة فى تطهير الأحياء بسبب العدد الكبير من الألغام التى زرعها داعش "فى كل مكان تقريبا".

يأتى ذلك فى الوقت الذى أفاد فيه بيان لقيادة العمليات المشتركة بإن طيارين عراقيين ألغوا مهمة لقصف موقع لتنظيم "داعش" فى مدينة الرطبة بمحافظة الأنبار، وذلك فى اللحظة الأخيرة بعد رصدهم مجموعة من الأطفال قرب الموقع الذى كانوا يستهدفونه.

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