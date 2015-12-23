أخبار عاجلة

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات -
«شيفروليه» تستعين بالجامعات لتطوير سيارتها «بولت» ذاتية القيادة -
ننتظرها في 2021.. أحدث جهود الشركات العالمية في السيارات ذاتية القيادة -
اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
اليوم .. مجلس الأمن يعقد جلسة حول الضربة الأمريكية في سوريا -
الشرطة السويدية تغلق مبان حكومية في ستوكهولم عقب عملية الدهس -
السويد تعتقل مشتبها فيه بتنفيذ عملية الدهس في ستوكهولم -
بالصور.. 4 آلاف طفل يحتلفون بيوم اليتيم في "دريم بارك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قائد العمليات العراقية: قواتنا على بعد 800 متر لتطهير الرمادي من داعش

Google+ Print
قائد العمليات العراقية: قواتنا على بعد 800 متر لتطهير الرمادي من داعش قائد العمليات العراقية: قواتنا على بعد 800 متر لتطهير الرمادي من داعش
أعلن قائد العمليات المشتركة العراقية طالب شغاتى، اليوم، الأربعاء، أن القوات العراقية على بعد 800 متر من المجمع الحكومى فى وسط مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار، حيث أطلق الجيش العراقى عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على المدينة من تنظيم "داعش".

وقال شغاتى، فى كلمة عبر قناة "العراقية" الرسمية، إن القوات العراقية تقوم بتطهير الأحياء التى تم استعادة السيطرة عليها فى الرمادي، الثلاثاء والأربعاء، من عناصر "داعش"، مضيفا أن القوات تواجه صعوبة بالغة فى تطهير الأحياء بسبب العدد الكبير من الألغام التى زرعها داعش "فى كل مكان تقريبا".

يأتى ذلك فى الوقت الذى أفاد فيه بيان لقيادة العمليات المشتركة بإن طيارين عراقيين ألغوا مهمة لقصف موقع لتنظيم "داعش" فى مدينة الرطبة بمحافظة الأنبار، وذلك فى اللحظة الأخيرة بعد رصدهم مجموعة من الأطفال قرب الموقع الذى كانوا يستهدفونه.


>- خروج عدد من العائلات العراقية من مدينة الرمادي رغم تهديدات داعش
>

- وصول 5 أفواج قتالية للسيطرة على الأراضى المحررة فى الرمادي بالعراق
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365