أخبار عاجلة

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات -
«شيفروليه» تستعين بالجامعات لتطوير سيارتها «بولت» ذاتية القيادة -
ننتظرها في 2021.. أحدث جهود الشركات العالمية في السيارات ذاتية القيادة -
اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
اليوم .. مجلس الأمن يعقد جلسة حول الضربة الأمريكية في سوريا -
الشرطة السويدية تغلق مبان حكومية في ستوكهولم عقب عملية الدهس -
السويد تعتقل مشتبها فيه بتنفيذ عملية الدهس في ستوكهولم -
بالصور.. 4 آلاف طفل يحتلفون بيوم اليتيم في "دريم بارك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

هروب عدد من قادة تنظيم داعش خارج الرمادى

Google+ Print
هروب عدد من قادة تنظيم داعش خارج الرمادى هروب عدد من قادة تنظيم داعش خارج الرمادى
أكد العقيد ياسر الدليمى المتحدث باسم قيادة شرطة الأنبار اليوم الأربعاء أن عددا من قادة وعناصر تنظيم داعش هربوا من المناطق المتبقية من مدينة الرمادى .

وقال الدليمى لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) أن "عددا من قادة تنظيم داعش وبعض عناصرهم هربوا من المناطق المتبقية لهم فى الرمادى باتجاه مناطق الصوفية والسجارية شرقى الرمادى".

واضاف أن "عملية هروبهم جاءت نتيجة العمليات العسكرية المستمرة وضربات المدافع والضربات الجوية للتحالف الدولى".

وأكد ان "الساعات المقبلة ستشهد مفاجآت لأهل الأنبار والعراق كافة للتخلص من الإرهابيين وفق خطط خاصة".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365