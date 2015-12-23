هروب عدد من قادة تنظيم داعش خارج الرمادى

أكد العقيد ياسر الدليمى المتحدث باسم قيادة شرطة الأنبار اليوم الأربعاء أن عددا من قادة وعناصر تنظيم داعش هربوا من المناطق المتبقية من مدينة الرمادى .

وقال الدليمى لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) أن "عددا من قادة تنظيم داعش وبعض عناصرهم هربوا من المناطق المتبقية لهم فى الرمادى باتجاه مناطق الصوفية والسجارية شرقى الرمادى".

واضاف أن "عملية هروبهم جاءت نتيجة العمليات العسكرية المستمرة وضربات المدافع والضربات الجوية للتحالف الدولى".

وأكد ان "الساعات المقبلة ستشهد مفاجآت لأهل الأنبار والعراق كافة للتخلص من الإرهابيين وفق خطط خاصة".

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