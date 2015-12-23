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برج العرب الأقرب لاستضافة مباراتي القمة

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برج العرب الأقرب لاستضافة مباراتي القمة برج العرب الأقرب لاستضافة مباراتي القمة

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن ملعب برج العرب هو الأقرب لاستضافة مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك هذا الموسم.

وكان اتحاد الكرة أعلن أمس جدول مباريات الدوري حتى نهاية الدور الأول، وتقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 9 فبراير.

وأشار سويلم إلى أن النادي الأهلي طلب إقامة مبارياته في الدوري هذا الموسم على ملعب الدفاع الجوي.

وكانت قمة الدور الأول الموسم الماضي أقيمت بالدفاع الجوي، بينما لعب الفريقان مباراة الدور الثاني ببرج العرب.

وأضاف عبر قناة الأهلي"الأمن وافق على إقامة مباريات الأهلي بهذا الملعب، ويتبقى فقط موافقة وزارة الدفاع والأمانة العامة للقوات المسلحة".

وشدد المدير التنفيذي لاتحاد الكرة على أن الجهات الأمنية لديها رغبة في عودة الجماهير للمدرجات، ولكن وفقًا لضوابط من أجل حمايتهم وليس التعنت ضدهم.

الأهلي: تحديد ملعب القمة حق أصيل لنا

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