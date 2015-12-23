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الاتحاد الإفريقي يخطر الأهلي بتعديل لائحة القيد الجديدة

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الاتحاد الإفريقي يخطر الأهلي بتعديل لائحة القيد الجديدة الاتحاد الإفريقي يخطر الأهلي بتعديل لائحة القيد الجديدة

تلقى النادي الأهلي خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يؤكد فيه تعديل لائحة القيد الخاصة بالمشاركة في دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد.

ويبدأ الأهلي مشواره في دوري أبطال إفريقيا من دور الـ32 بمواجهة الفائز من ريكرياتيفو الأنجولي ضد راسينج من غينيا الاستوائية بعدما جنبته القرعة بداية المشوار من الدور التمهيدي.

وأوضح الاتحاد الإفريقي في خطابه أن اللاعب الذي سيتم قيده بعد الـ15 من شهر يناير المقبل يحق له الاشتراك بداية من دور الـ16 عكس ما كان يحدث في الماضي.

ففي اللائحة القديمة كان اللاعب الذي يتم قيده بعد منتصف شهر يناير لا يحق له الاشتراك مع فريقيه في دوري الـ32 والـ16.

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