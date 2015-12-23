صالح موسى لـ في الجول: 3 أسباب ساعدتنا للفوز على الإسماعيلي

"كنا الأقوى والأفضل في كل شيء" بتلك الكلمات بدأ صالح موسى لاعب مصر المقاصة حديثه عقب الفوز الكبير الذي حققه فريقه على حساب الإسماعيلي.

وكان المقاصة قد تغلب على الإسماعيلي بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما في عاشر جولات الدوري المصري ().

وتحدث صالح موسى لـFilGoal.com قائلا:"كنا الأقوى والأفضل في كل شيء، فرضنا سيطرتنا وونفذنا تعليمات إيهاب جلال لذلك حققنا الانتصار في النهاية".

وأرجع لاعب المقاصة فوز فريقه على الإسماعيلي لثلاثة أسباب"أولا تفوقنا الموسم الجاري يعود إلى العمل الكبير الذي نقوم به منذ أول يوم".

وأضاف"كما أن وجود إيهاب جلال معنا يعطينا قوة كبيرة فهو يكمل موسمه الاستثنائي الذي بدأه منذ العام الماضي هو مدير فني رائع".

وأكمل"ثانيا لدينا فريق كامل لديه إصرار على مواصلة المشوار الناجح وهدفنا إنهاء الموسم في المربع الذهبي".

وأردف"ثالثا خسارتنا أمام الداخلية كانت الحافز الأكبر للاستفاقة أمام الإسماعيلي والفوز عليهم".

وعن أزمة أحمد حسام "ميدو" المدير الفني المستقيل من الإسماعيلي وقائد الفريق حسني عبد ربه وهل كانت سببا رئيسيا في هزيمة الدراويش أجاب صالح موسى"لا أعتقد".

وأتم"لاعبو الإسماعيلي كبار وأعتقد أن لديهم ما يكفي من الخبرة للخروج من تلك الأزمة".