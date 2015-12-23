دراسة بريطانية: فرص نجاح الحقن المجهرى أعلى بعد المرة السادسة

نتائج مثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، أفادت أن الأزواج الذين يعانون من صعوبة الحمل بعد عملية التلقيح الصناعى أو الحقن المجهرى الأولى، قد يكون لهم فرصة أفضل إذا تم تكرار العملية حتى 6 مرات.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون البريطانيون بتحليل بيانات أكثر من 150000 من النساء، ووجدوا أن 29.5% حصلوا على طفل بعد العملية الأولى، وارتفعت النسبة إلى 49.5% خلال العملية الرابعة، وخلال العملية السادسة حصل 65% من النساء على فرص ناحجة للحمل.

وعلق كبير الباحثين ديبى لولر، أستاذ علم الأوبئة فى جامعة بريستول، موضحا أن عمليات الحقن المجهرى “IVF” يمكن أن يتم تكرارها حتى 6 مرات، وأن العلاج سوف يستمر لفترة أطول فى هذه الحالة، حتى يكون هناك بويضة صالحة تخترق من قبل الحيوان المنوى وينتج عنها طفلاً، مضيفا أن الـ 6 دورات سوف تستغرق فى المتوسط عامين.

نشرت الدراسة فى عدد ديسمبر من مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، كما جاءت نتائجها مؤخراً عبر موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية.