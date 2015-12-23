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جديد كريم شمع النحل لمحاربة التجاعيد

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الأربعاء 23-12-2015 17:20

إليك هذه الخلطة الطبيعية لمحاربة تجاعيد البشرة من منزلك:
المكونات:
1. ملعقة ونصف من شمع النحل.
2. ملعقتان من الجلسرين.
3. نصف ملعقة من زيت الزيتون.
4. نصف ملعقة من اللانولين.
5. ملعقة ونصف من زيت اللوز.
6. 6 ملاعق من ماء الورد.

الطريقة :
1. أذيبي الشمع واللانولين بالتسخين.
2. أضيفي إليهما زيت اللوز وزيت الزيتون.
3. قلبي الجلسرين في ماء الورد الدافئ.
4. أضيفي المكونات معاً وامزجيهم سوياً حتى يبرد المزيج تماماً ليصبح جاهزاً للاستخدام.
5. استخدميه كما في الطريقة السابقة.

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سيدتي