أخبار عاجلة

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات -
«شيفروليه» تستعين بالجامعات لتطوير سيارتها «بولت» ذاتية القيادة -
ننتظرها في 2021.. أحدث جهود الشركات العالمية في السيارات ذاتية القيادة -
اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
اليوم .. مجلس الأمن يعقد جلسة حول الضربة الأمريكية في سوريا -
الشرطة السويدية تغلق مبان حكومية في ستوكهولم عقب عملية الدهس -
السويد تعتقل مشتبها فيه بتنفيذ عملية الدهس في ستوكهولم -
بالصور.. 4 آلاف طفل يحتلفون بيوم اليتيم في "دريم بارك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

مكياج للعمامة من وحي ألف ليلة وليلة

Google+ Print

الأربعاء 23-12-2015 19:22

هل تبحثين عن مكياج مميز يليق بإطلالة العمامة، في ليلة سهرة رأس السنة؟ إليك فكرة مجنونة نوعاً ما ...مكياج من وحي ألف ليلة وليلة لسهرة رأس السنة، يميزك من غيرك من الحضور، وينقل إطلالتك إلى أجواء الصحراء والسحر الشرقي.

هذه الإطلالة تحتاج منك ملابس بنكهة شرقية، تتخيّلين فيها عن الخطوط العصرية الحديثة، وتتجهين فيها نحو العباءة أو القطع التي تتزين بتطريز يعكس سحر مكياجك ويظهر جماله.

 

تحتاجين إلى:

أحمر شفاه مرجاني قوي.

بلاش برتقالي اللون.

ظلال برتقالي فاتح وآخر قاتم، بالإضافة إلى الاسود والبيج.

ماسكرا سوداء وكحل أسود مميز.

أي لاينر أسود.

وبالطبع، أساس للوجه مناسب لدرجة لون البشرة .

 

خطوات تطبيق المكياج:

 

- طبّقي كريم الأساس على الوجه والرقبة، بشكل متساوٍ.

- ارسمي بالكحل الجاف حدود الرمش الأعلى .

- طبّقي ظلال العيون بالتدرج من البيج إلى البرتقالي الفاتح، ثم القاتم.

- أعيدي ـ الآن ـ تطبيق ظلال العيون البرتقالي القاتم بشكل بسيط على الجفن السفلي للعين، على أن يكون على شكل خط مواز للكحل الأسود.

-لا تنسي الماسكرا، فهي تُضيف كثافة إلى رموشك، وتجعل نظراتك تبدو أجمل.

-طبقي البلاش البرتقالي؛ والآن، طبّقي أحمر الشفاه لإطلالة مميزة .

 

تابعي أيضاً:  

فضيحة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بمكياج نصف الوجه

مستحضرات باللون الزهري للتوعية بسرطان الثدي

بالفيديو: مستحضر واحد لمكياج على طريقة النجمات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس