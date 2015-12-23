مكياج للعمامة من وحي ألف ليلة وليلة

هل تبحثين عن مكياج مميز يليق بإطلالة العمامة، في ليلة سهرة رأس السنة؟ إليك فكرة مجنونة نوعاً ما ...مكياج من وحي ألف ليلة وليلة لسهرة رأس السنة، يميزك من غيرك من الحضور، وينقل إطلالتك إلى أجواء الصحراء والسحر الشرقي.

هذه الإطلالة تحتاج منك ملابس بنكهة شرقية، تتخيّلين فيها عن الخطوط العصرية الحديثة، وتتجهين فيها نحو العباءة أو القطع التي تتزين بتطريز يعكس سحر مكياجك ويظهر جماله.

تحتاجين إلى:

أحمر شفاه مرجاني قوي.

بلاش برتقالي اللون.

ظلال عيون برتقالي فاتح وآخر قاتم، بالإضافة إلى الاسود والبيج.

ماسكرا سوداء وكحل أسود مميز.

أي لاينر أسود.

وبالطبع، أساس للوجه مناسب لدرجة لون البشرة .

‎خطوات تطبيق المكياج:

- طبّقي كريم الأساس على الوجه والرقبة، بشكل متساوٍ.

- ارسمي بالكحل الجاف حدود الرمش الأعلى .

- طبّقي ظلال العيون بالتدرج من البيج إلى البرتقالي الفاتح، ثم القاتم.

- أعيدي ـ الآن ـ تطبيق ظلال العيون البرتقالي القاتم بشكل بسيط على الجفن السفلي للعين، على أن يكون على شكل خط مواز للكحل الأسود.

-لا تنسي الماسكرا، فهي تُضيف كثافة إلى رموشك، وتجعل نظراتك تبدو أجمل.

-طبقي البلاش البرتقالي؛ والآن، طبّقي أحمر الشفاه لإطلالة مميزة .

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