مستشفى الأطفال الجامعى بالمنصورة يرفض استقبال طفلة مصابة بتشنجات

رفضت مستشفى الأطفال الجامعى بالمنصورة استقبال طفلة مصابة بتشنجات بعد وصولها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، اليوم، الأربعاء.

وقالت والدة الطفلة، شهد حسن أحمد، بأنه تم تحويل ابنتها من مستشفى دكرنس العام إلى مستشفى جامعة المنصورة، وذلك لصعوبة حالة الطفلة، واحتياجها إلى عناية خاصة بالأطفال والموجودة بمستشفى الجامعة فقط، وتم تركيب أنبوبة حنجرية لها لتتمكن من التنفس فى الفترة الزمنية اللازمة لوصولها المستشفى.

وسردت والدة الطفلة: "بعد معاناة وصلنا إلى مستشفى الأطفال الجامعى، وفوجئنا بعد وصولنا رفض الأطباء نزول ابنتى من سيارة الإسعاف، وقالوا لنا ارجعوا تانى زى ما جيتوا، وتوسلت إليهم بأن يقوموا بالكشف على الطفلة ورفضوا، مما أجبرنى على العودة مرة أخرى إلى المستشفى، وكانت حالة الطفلة سيئة.



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